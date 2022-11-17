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З кожною атакою росіян відключення електроенергії можуть тривати ще довше, - Олексій Кулеба

На Київщині триває ліквідація наслідків обстрілів 15 листопада.

З кожною атакою росіян відключення електроенергії можуть тривати ще довше, - Олексій Кулеба
Фото: Ігор Чайка / Facebook

За рішенням Укренерго на території Київській області продовжуються екстрені вимкнення електропостачання

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба

“Важливо розуміти, що під час екстрених вимкнень спрогнозувати графіки неможливо, і з кожною атакою відключення можуть тривати ще довше””, - написав Кулеба.

  

Він додав, що відключення потрібні, аби утримати стабільну роботу енергосистеми в критичних умовах та уникнути ще більших аварій. 

“Ворог цілеспрямовано б’є по нашій енергетиці, тим самим намагається нас зламати. Кожний з нас вимушений змінювати спосіб життя. Але витримка і мужність – те, що нам сьогодні необхідно”, - підсумував Кулеба.

Фото: Олексій Кулеба

Нагадаємо, масштабні руйнування енергетичних об'єктів України, завдані Росією 15 та 17 листопада, можуть призвести до відключень електроенергії на кілька днів і "планових включень" лише на кілька годин у деяких районах.

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