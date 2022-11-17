З кожною атакою росіян відключення електроенергії можуть тривати ще довше, - Олексій Кулеба

За рішенням Укренерго на території Київській області продовжуються екстрені вимкнення електропостачання.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

“Важливо розуміти, що під час екстрених вимкнень спрогнозувати графіки неможливо, і з кожною атакою відключення можуть тривати ще довше””, - написав Кулеба.

Він додав, що відключення потрібні, аби утримати стабільну роботу енергосистеми в критичних умовах та уникнути ще більших аварій.

“Ворог цілеспрямовано б’є по нашій енергетиці, тим самим намагається нас зламати. Кожний з нас вимушений змінювати спосіб життя. Але витримка і мужність – те, що нам сьогодні необхідно”, - підсумував Кулеба.

Фото: Олексій Кулеба

Нагадаємо, масштабні руйнування енергетичних об'єктів України, завдані Росією 15 та 17 листопада, можуть призвести до відключень електроенергії на кілька днів і "планових включень" лише на кілька годин у деяких районах.