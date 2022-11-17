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За сьогодні окупанти вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі шести міст, – Генштаб

Російська влада тим часом намагається легітимізувати призов українців із тимчасово окупованих територій. 

За сьогодні окупанти вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі шести міст, – Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: ОК Північ

Протягом доби ворог завдав пʼяти авіаційних та 25 ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Окупанти, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдали ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Дніпро та Одеса, Балаклея на Харківщині, Вільнянськ Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ у фейсбук

За уточненою інформацією, цієї доби Сили оборони на різних напрямках збили дві крилаті ракети, дві керовані авіаційні ракети та пʼять БпЛА “Шахед-136”.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. 

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Слобожанському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Амбарне, Глибоке, Дворічна, Землянки, Колодязне, Красне, Куп’янськ, Стариця, Стрілеча та Фиголівка Харківської області
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області, Греківка, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі і Торське Донецької області
  • на Бахмутському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Кліщіївка, Опитне, Роздолівка, Соледар та Яковлівка на Донеччині
  • на Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області
  • на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області
  • на Запорізькому напрямку – зі всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новоандріївка, Новомиколаївка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області та Іллінка і Червоногригорівка Дніпропетровської області
  • на Криворізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Качкарівки, Михайлівки та Осокорівки Херсонської області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Миколаївка, Херсон та Чорнобаївка Херсонської області. 

У Росії готується законопроєкт, який передбачає з весни 2023 року легалізацію призову на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово зайнятих, окупованих територіях та отримали паспорт громадянина Росії.

За наявною інформацією, за попередній тиждень у виправних закладах РФ завербовано близько 650 ув’язнених. Їх направлено в Ростовську область для подальшої підготовки. Медична допомога зазначеній категорії осіб, у разі поранення, надаватиметься лише в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях України.

В окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території Луганської області противник посилив адміністративно-поліцейські заходи. Зокрема, закрито в’їзди до населеного пункту Рубіжне з напрямків Кремінної та Варварівки. В місті обмежено переміщення цивільних осіб та посилено фільтраційні заходи. 

В Маріуполі окупаційна влада планує розгорнути підрозділи росгвардії, особливого призначення та швидкого реагування, загальною чисельністю до 400 осіб. 

Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Зокрема, в ніч на 16 листопада окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки. Крім того, в Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, пʼять складів боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти противника.

Нагадаємо, сьогодні ворог цілився в обʼєкти інфраструктури та газовидобування. Унаслідок удару по Дніпру поранено більше 20 людей. 

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