Росія зрозуміла, що світ не довзолить їй відмовитися від зернової угоди, – Блінкен

Держсекретар США також зазначив, що Росія є остаточно відповідальною за трагедію з ракетою в польському селі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія усвідомила недопущення з боку світу її відмови від продовження зернової угоди. Відповідну точку зору він висловив на саміті APEC у Бангкоку, зазначає Reuters.

Блінкен також зазначив, що Росія остаточно відповідальна за трагічний інцидент з загибеллю людей унаслідок вибуху ракети в Польщі.

США підтверджують, що вибухи були спричинені ракетою української ППО. При цьому наголошується, що відповідальність несе Росія, оскільки це вона влаштувала ракетний обстріл, для захисту від якого була задіяна українська протиракетна оборона.

Україна попросила надати доступ своїм фахівцям до місця падіння ракети в Польщі. Секретар РНБО Олексій Данілов говорив про готовність надати докази щодо російського сліду в цій трагедії.

Нагадаємо, сьогодні в Стамбулі було досягнуто угоди про продовження зернового коридору ще на 120 днів. Цю інформацію підтвердили Україна, ООН і Туреччина. Росіяни теж говорили про продовження дії домовленостей.

Україна запропонувала додати до зернового коридору, крім трьох одеських портів, один миколаївській. Відповідь на цю ініціативу очікується.