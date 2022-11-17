Затримано посадовців митного посту "Тиса", які вимагали хабарі в автоперевізника за прискорення оформлення багажу, – ОГ

З вересня 2022 року начальник митного поста та його заступник отримали неправомірну вигоду від одного перевізника у розмірі 10 600 євро.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора під час одержання неправомірної вигоди затримано начальника митного посту "Тиса" Закарпатської митниці та його заступника (ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у вересні 2022 року начальник митного поста та його заступник вимагали від представника суб’єкта господарювання систематично надавати їм неправомірну вигоду за прискорення митного оформлення багажу пасажирів", – йдеться у повідомленні.

Сума хабара розраховувалася з урахуванням попередньо отриманих смс-повідомлень перевізника щодо ваги товару, який перевозився пасажирами, та складала 300-500 євро з кожного автобусу. Таким чином загалом вони отримали 10 600 євро.

Правоохоронці затримали їх під час одержання чергової частини неправомірної вигоди – 7 500 євро.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Наприкінці жовтня повідомлялось, що співробітників Чернівецької митниці підозрюють у незаконному ввезенні тютюнових виробів та ухиленні від сплати податків. За інформацією слідства, вони сприяли громадянам в ухиленні від сплати податкових і митних платежів на 80 млн грн.