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"Простим припиненням вогню нічого не вирішиш", – Зеленський виступив на Bloomberg New Economy Forum

Україна наполягає на комплексних заходах. 

"Простим припиненням вогню нічого не вирішиш", – Зеленський виступив на Bloomberg New Economy Forum
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Запропонована Україною формула миру має на меті повністю демонтувати російські загрози. Мир треба повертати надійно і довготривало.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у виступі на Bloomberg New Economy Forum. Він звертався до учасників за допомогою відеозвʼязку. 

"Україна пропонує формулу миру: це дійсно формула миру, не просто для нас – а для світу. Коли загроза комплексна, то і відповідь має бути комплексною. Простим припиненням вогню нічого не вирішиш. Саме така наша формула. Треба повертати мир – надійно, довготривало. Простим пом’якшенням криз, що спровоковані Росією, не повернеш стабільність. Треба повністю демонтувати загрозу. На саміті в Індонезії я представив саме такі пропозиції – надійного миру і повного демонтажу російських загроз. І я дякую всім, хто підтримує українську формулу миру. Що означає мир? Це ж дуже практично, насправді. Це порятунок життів. Стабілізація. І – розвиток. Зараз, приєднуючись до відбудови України, країни і компанії отримують стимули для зростання. Але коли ми відновимо територіальну цілісність і гарантуємо мир, Україна стане потужним джерелом нового глобального розвитку", – переконаний президент.

Він наголосив, що мир в Україні є глобальною потребою. Необхідно встановити справжній мир, а не його муляж, яким спокушає Росія, щоб змогти підготувати новий етап агресії. 

На цьогорічному Bloomberg New Economy Forum світові лідери підняли теми війни в Україні, загрози продовольчої кризи, тотальну інфляцію.

Нагадаємо, на саміті G20 президент представив українські пропозиції щодо миру. Вони складаються з 10 пунктів і містять конкретні кроки для перемоги над окупантами та відновлення світового порядку. 

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