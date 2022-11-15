Зеленський презентував на саміті G20 пропозиції для справедливого закінчення війни

Ці пропозиції складаються з 10 пунктів і містять конкретні кроки для перемоги над окупантами та відновлення світового порядку.

Президент Володимир Зеленський на виступі перед лідерами Group of 20 презентував пропозиції України, які необхідно реалізувати для якнайшвидшого і справедливого закінчення російської агресії.

Вони містять 10 пунктів і були представлені також письмово делегаціям країн "групи" їхніми мовами, наголосив глава держави під час виступу. Він зазначив, що визволення Херсона, подібно до багатьох битв минулого, є переломним моментом.

Такі переломні моменти в історії символізували зміни, після яких люди уже знали, чия буде перемога, хоча за неї доводилося ще багато битися. Це – як висадка союзників у Нормандії, що не була крапкою в боротьбі проти зла, але вже визначала подальший хід подій. Саме це ми відчуваємо зараз, коли Херсон вільний.

"Щоб звільнити всю нашу землю від рашистів, нам доведеться ще воювати деякий час. Воювати, але якщо перемога все одно буде за нами і ми впевнені, то хіба не варто спробувати реалізувати нашу формулу миру, щоб спробувати вберегти тисячі життів і вберегти світ від дестабілізацій?" – наголосив він.

У презентованому баченні шляху миру Україна визначає:

Радіаційна та ядерна безпека. Ніхто не має шантажувати світ радіаційною катастрофою, але Росія перетворила ЗАЕС на радіаційну бомбу, що може вибухнути в будь-який момент. Росія повинна негайно вивести з території станції всіх своїх бойовиків.

"Росія може вже завтра розпочати демілітаризацію Запорізької АЕС, якщо дійсно готова відновити порушену нею радіаційну безпеку. Те саме стосується ядерних погроз, до яких вдаються російські посадовці. Немає і не може бути жодних виправдань ядерному шантажу", – наголосив президент, звертаючись до G19 – групи без Росії.

Продовольча безпека. Завдяки ООН, Туреччині та іншим партнерам Україна показала, як співпраця кількох може повернути безпеку багатьом. Зеленський заявив, що зернова ініціатива заслуговує на безстрокове продовження. Право на їжу – фундаментальне право. Більше 10 млн тонн зернових Україна експортувала з липня, і це число можна розширити, додавши до ініціативи нові порти – Миколаїв та Ольвію.

Енергетична безпека. Росія намагається перетворити холод на зброю проти мільйонів людей. Уже зруйновано 40% нашої енергосистеми. Супутня мета терору – не дати Україні експортувати електрику до сусідніх країн. Президент закликав допомогти з захистом обʼєктів критичної енергетичної інфраструктури: покращити ППО і направити місію ООН на обʼєкти України для оцінки руйнувань і запобіганню їх подальшого знищення.

Президент у цьому пункті також пропонує ввести граничні ціни на російські енергоресурси.

Звільнення усіх полонених і депортованих. Окупанти примусово депортували 11 000 українських дітей, розлучивши з сімʼями. Міжнародний комітет Червоного хреста не надав необхідної підтримки Україні і не докладає зусиль для повернення полонених і депортованих. Тож необхідно обміняти всіх на всіх.

Виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України. Треба відновити все, що порушила Росія цією війною, без виконання умов агресора.

Виведення військ Росії і припинення бойових дій. Україна має відновити контроль над всіма ділянками державного кордону. Кожен день зволікання з цим означає нові смерті українців і збитки всіх у світі.

Справедливість. Росія залишає після себе катівні та масові поховання убитих людей. Ми маємо інформацію щодо 430 дітей убитих російськими ударам. А скільки масових поховань на територіях, які досі окуповані? Світ має визнати спеціальний трибунал щодо злочинів Росії проти України і створити міжародний механізм для відшкодування усіх збитків. Відшкодування має відбуватися за рахунок російських активів.

Росія чинить екоцид – є потреба негайного захисту природу. 200 000 га нашої землі забруднені мінами і снарядами, які не розірвалися. Вугільні шахти затоплені. Внаслідок війни загинули 6 млн свійських тварин, 50 000 дельфінів.

Недопущення ескалації. Україна досі не має жодних гарантій безпеки, тож необхідно підписати Київські безпекові гарантії.

Фіксація закінчення війни. Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, сторони мають підписати документ про фіксацію закінчення війни.

Bloomberg зазначив, що голова делегації Росії Сергій Лавров залишався сидіти на свому місці в кімнаті під час виступу президента Зеленського.

Нагадаємо, 15-16 листопада на острові Балі (Індонезія) проходить саміт країн G20. Президент РФ участі в ньому не бере ні персонально, ні онлайн. Російську делегацію очолює міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Індонезія запрошувала до участі і Путіна, і президента України. Володимир Зеленський не виїжджає за межі держави під час повномасштабної війни, тож мав виступ онлайн. Українську делегацію очно представляє посол в Індонезії.

Відсутність Путіна росіяни пояснили тим, що він "зайнятий".