США витратять на оновлення запасів HIMARS більше 500 млн доларів

Пентагон поповнить свої запаси РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляє CNBC.

“Армія США уклала кілька варіантів контрактів на суму понад 520 мільйонів доларів з компанією Lockheed Martin на її керовані реактивні системи залпового вогню для поповнення арсеналів США”, - йдеться у повідомленні.

Помічник голови Пентагону з питань закупівель, логістики та технологій Дуглас Буш зазначив, що така закупівля забезпечує критично важливі можливості для союзників і міжнародних партнерів США.

Раніше повідомлялось, що американський виробник Lockheed Martin збільшує виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS на тлі зростання попиту та успішного їх використання українськими військовими проти російських сил.