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США витратять на оновлення запасів HIMARS більше 500 млн доларів

За останні місяці США надали Україні частину своїх HIMARS.

США витратять на оновлення запасів HIMARS більше 500 млн доларів
Фото: Угруповання Об'єднаних сил

Пентагон поповнить свої запаси РСЗВ HIMARS.  

Про це повідомляє CNBC

“Армія США уклала кілька варіантів контрактів на суму понад 520 мільйонів доларів з компанією Lockheed Martin на її керовані реактивні системи залпового вогню для поповнення арсеналів США”, - йдеться у повідомленні. 

Помічник голови Пентагону з питань закупівель, логістики та технологій Дуглас Буш зазначив, що така закупівля забезпечує критично важливі можливості для союзників і міжнародних партнерів США. 

Раніше повідомлялось, що американський виробник Lockheed Martin збільшує виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS на тлі зростання попиту та успішного їх використання українськими військовими проти російських сил.

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