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Естонія більше не голосуватиме за резолюції, які засуджують дії Ізраїлю

Естонія зазвичай голосувала за осуд Ізраїлю, але тепер ситуація змінилась. 

Естонія більше не голосуватиме за резолюції, які засуджують дії Ізраїлю
Фото: Priit Mürk/ERR

Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що країна змінила свою політику щодо Ізраїлю і більше не голосуватиме за резолюції, які засуджують його дії. 

Про це повідомляє ERR.  

За словами Рейнсалу, питання безпеки Естонії ґрунтуються на позиції США. 

Нещодавно Естонія, як і США, проголосувала проти резолюції щодо засудження дій Ізраїлю щодо прав людини палестинського народу на окупованій палестинській території.

"Я вважаю, що Естонія як член Європейського союзу має діяти відповідно до спільно узгодженої позиції ЄС, у тому числі щодо деяких резолюцій ООН. Такою ж була наша точка зору і як член Ради Безпеки ООН. Але якщо європейські країни дотримуються різних поглядів, то, вислухавши всі погляди, ми сформували свою думку, керуючись позицією Сполучених Штатів", - зазначив Рейнсалу.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій закликала Росію понести відповідальність за порушення міжнародного права в Україні та відшкодувати завдані збитки. Естонія була серед 94 країн, що підтримали резолюцію, в той час як проти виступили всього 14 держав.

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