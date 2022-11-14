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Байден уперше в статусі президента зустрівся з лідером Китаю

 Очікується, під час перемовин вони торкнуться теми Тайваню та вторгненя Росії в Україну. 

Президент США Джо Байден у понеділок зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Це перша його зустріч з Сі в статусі президента – востаннє вони бачились, коли Байден був віцепрезидентом за часів Барака Обами, пише Reuters

Зустріч відбулася на полях саміту G20. Байден і Сі потисли один одному руки перед прапорами КНР і США на зустрічі в готелі Mulia. 

Очікується, що під час перемовин вони торкнуться теми Тайваню та вторгненя Росії в Україну. 

Останніми роками відносини США і Китаю були напруженими через Гонконг, Тайвань і американськими обмеженнями проти китайських технологій. Але офіційні особи США заявили, що протягом останніх двох місяців як Пекін, так і Вашингтон докладали зусиль для відновлення відносин.

За час вступу на посаду президента Джо Байден мав пʼять телефонних розмов із Сі Цзіньпіном. Лідер КНР останніми роками мав дуже обмежену кількість персональних зустрічей з лідерами країн на тлі пандемії коронавірусу. 

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