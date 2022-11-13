На головній пішохідній вулиці столиці Туреччини стався вибух, повідомляє АР.

Інцидент у Стамбулі трапився о 16.20 за місцевим часом.

"Сьогодні, близько 16.20 на вулиці Таксім Істікляль у нашому районі Бейоглу стався вибух. На місце події були направлені наші поліцейські, медичні, пожежні та AFAD-групи. Є загиблі та постраждалі. Про розвиток подій буде повідомлено громадськості", - написав у своєму Twitter губернатор Стамбула Алі Єрлікая.

Фото: sabah.com.tr

За інформацією турецьких ЗМІ, наразі відомо про 11 поранених. Влада поки не оприлюднювала інформації про потерпілих.

Оновлення 16.54. Губернатор Стамбула повідомив про 4 загиблих і 38 поранених.

Вулицю перекрили, магазини зачинено.

Верховна рада Туреччини з питань радіо та телебачення видала заборону на трансляцію новин про вибух.

Як ідеться на сайті RTÜK, заборона на мовлення означає, що постачальники медіа-послуг не повинні оприлюднювати дані про момент і місце вибуху, роботи, проведені державними службовцями на місці події, зображення людей, які були поранені або загинули, а також інформацію та зображення людей, яких підозрюють у причетності до злочину.

Як виняток дозволено оприлюднювати роз'яснення, які зробили офіційні особи для з'ясування подробиць інциденту, затримання підозрюваних тощо.

За інформацією видання Sabah, Генеральна прокуратура Стамбула розпочала розслідування у справі про тероризм.

🇹🇷 — NEW FOOTAGE: CCTV video shows the moment of the explosion at Taksim square in Istanbul, Turkey. It seems the explosion was caused by a bag left on a bench. pic.twitter.com/EIW4oeNuhw — Belaaz News (@TheBelaaz) November 13, 2022

Нагадаємо, у вересні в Туреччині вчинили теракт біля відділку поліції. Тоді загинув офіцер, ще одного було поранено. Влада заявила, що відповідальність за вибух несе Робітнича партія Курдистану.