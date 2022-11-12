G20 створила фонд боротьби з коронавірусом на суму в $1,4 млрд

На конференції на Балі також погоджений механізм отримання коштів.

Країни "Великої двадцятки" (G20) оголосили про створення фонду боротьби з пандемією коронавіруса на суму в 1,4 млрд доларів. Ці засоби підуть на зміцнення систем охорони здоров'я і закриття дір у бюджетах упродовж п'яти майбутніх років.

Про це повідомили міністри охорони здоров'я G20 в ході конференції на індонезійському острові Балі в суботу, 12 листопада, інформує DW.

За повідомленням уряду Індонезії, 20 держав і три благодійні організації обіцяли виділити в цілому 1,4 млрд доларів. В той же час Всесвітній банк і Всесвітня організація охорони здоров'я підрахували, що для покриття дефіцитів фінансування у боротьбі з пандемією ковіда в найближчі п'ять років треба 10,5 млрд доларів.

На конференції на Балі також погоджений механізм отримання коштів і досягнуті домовленості про створення робочої групи і керівного органу.

"Вірус не знає меж. Тому необхідно створити міцну архітектуру охорони здоров'я", - заявив в зв'язку з цим генсек Мінохоронздоров'я Індонезії Кунта Вібава Даса Нуграха.

Нагадаємо, що у Київській області з 31 жовтня до 6 листопада зареєстровано 374 підтверджених випадки коронавірусної хвороби.