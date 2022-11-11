Повернення Херсона це важливий крок на шляху до повного відновлення суверенних прав України, - Макрон

Реакція президента на звільнення Херсона від росіян не забарилась.

Президент Франції Емманюель Макрон привітав Україну у соцмережі Twitter з поверненням Херсона.

“Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав”, - написав Макрон.

Він також запевнив, що Франція й надалі підтримуватиме українців та українок.

Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме Українців та Українок. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 11, 2022

Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен наголосила, що звільнення Херсона є черговою найочікуванішою перемогою Збройних Сил України.