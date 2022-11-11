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Повернення Херсона це важливий крок на шляху до повного відновлення суверенних прав України, - Макрон

Реакція президента на звільнення Херсона від росіян не забарилась.

Повернення Херсона це важливий крок на шляху до повного відновлення суверенних прав України, - Макрон
Фото: twitter.com/bfmtv/

Президент Франції Емманюель Макрон привітав Україну у соцмережі Twitter з поверненням Херсона.

“Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав”, - написав Макрон. 

Він також запевнив, що Франція й надалі підтримуватиме українців та українок.

Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен наголосила, що звільнення Херсона є черговою найочікуванішою перемогою Збройних Сил України

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