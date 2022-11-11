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Експрем'єр Швеції Більдт про визволення Херсона: "Зрештою Путін втратить і Кремль"

"Це його третя велика поразка у цій війні – Київ, Харків і тепер Херсон".

Експрем'єр Швеції Більдт про визволення Херсона: "Зрештою Путін втратить і Кремль"
Карл Бильдт
Фото: EPA/UPG

Колишній прем'єр-міністр Швеції (1991-1994 роки), ексмінітр закордонних справ (2006-2014 роки), співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт прокоментував звільнення українського Херсона від російських окупантів.

Він опублікував у Twitter фото із визволеного міста.

"Херсон прямо зараз - картина, якої, за словами Володимира Путіна, ніколи не станеться. Це його третя велика поразка у цій війні – Київ, Харків і тепер Херсон. Зрештою він втратить і Кремль", - написав Більдт.

Раніше голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас написав у Twitter, що "з Україною в Херсон повертається Європа".

Нагадаємо, Херсон, який був окупований росіянами з березня, повертається під контроль України. В місто заходять Збройні сили України. Всі шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем.

Сьогодні вранці міністерство оборони Росії заявило, що всі окупанти разом із технікою та озброєнням нібито перейшли на лівий берег. Перед тим стало відомо про руйнування Антонівського мосту, що сполучає обласний центр із лівим берегом річки.

Вдень херсонці вийшли в центр міста з українськими прапорами. Синьо-жовтий стяг встановлено біля будівель ОДА і поліції.

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