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США закуплять у Південної Кореї артилерійські снаряди для України, - ЗМІ

Йдеться про снаряди для 155-мм артилерії.

США закуплять у Південної Кореї артилерійські снаряди для України, - ЗМІ
Фото: The Wall Street Journal

Південна Корея вперше продасть артилерійські снаряди, призначені Україні, через конфіденційну угоду про зброю між Сеулом і Вашингтоном.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

“Офіційні особи США, знайомі з угодою, заявили, що США закуплять 100 000 снарядів 155-мм артилерії, які будуть доставлені в Україну, цього достатньо для забезпечення артилерійських підрозділів України щонайменше на кілька тижнів інтенсивних бойових дій”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином Південна Корея дотримається букви свого публічного зобов’язання не надсилати смертоносну військову підтримку Україні.

Завдяки купівлі снарядів у Південної Кореї США зможуть постачати їх в Україну без зменшення американських артилерійських запасів, які, як визнали офіційні особи США, швидко скорочуються. 

“У серпні запаси американських 155-мм артилерійських снарядів скоротилися до рівня, який стурбував Пентагон, оскільки Україна брала участь у запеклих артилерійських дуелях з російськими військами, і офіційні особи США кажуть, що сьогодні ситуація значно гірша”, - повідомляє видання. 

Зазначається, що офіційні особи посольства Південної Кореї у Вашингтоні поки не дали коментарів.

Нагадаємо, Північна Корея знову відкинула звинувачення США у продажі озброєння Росії для використанні в війні проти українців. США двічі говорили про те, що Пхеньян продає росіянам зброю: у вересні і в листопаді. Продаж зброї потенційно може дати режиму в КНДР такі необхідні гроші і нафту та, можливо, технології для програми ядерної зброї.

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