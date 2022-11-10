Головне за день. Четвер, 10 листопада

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині, 1570 Starlink від Польщі, черговий пакет допомоги від СЩА, відключення електроенергії на 11 листопада. Яким запам’ятається 260-й день повномасштабної війни.

На Херсонському напрямку з 1 жовтня Збройні сили України просунулися у глибину оборони ворога на 36,5 км, повідомив у Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

“Тільки впродовж минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв км території. На напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі – 157 кв км”, – поінформував Залужний.

Головнокомандуючий наголосив, що за кожним так званим “жестом доброї волі” противника стоять колосальні зусилля українських військ.

Ймовірний вихід ворога з Херсона – результат наших активних дій. Так само, як свого часу вихід із Київської, Харківської областей та з острова Зміїний.

Про це заявив заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

На Херсонському напрямку сили оборони зруйнували логістичні шляхи та системи забезпечення противника, його системи управління війська, тож не залишили ворогу варіантів, окрім втечі.

Згодом з’явилася інформація, що в Південнобузькому операційному районі противник здійснює перегрупування та заходи щодо часткового відведення військ на лівий берег Дніпра. Водночас росіяни продовжують обстріли звільнених територій і тилу.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу вісьмох ударів. Під ураження потрапили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника.

Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі річки Дніпро. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ударів наразі зазнали райони населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 10 листопада – в нашій новині.

США передадуть Україні черговий пакет допомоги в розмірі 400 млн доларів для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони.

Про це повідомила прессслужба Міністерства оборони США.

Що саме міститиме новий пакет — в нашій новині.

Польща надала Україні чергову партію терміналів Starlink - 1570.

Від 24 лютого наша держава від донорів та партнерів отримала понад 20 тисяч терміналів, з них 5 тисяч - за підтримки польського уряду, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це особливо важливо зараз, адже через російські обстріли маємо проблеми з електроенергією. Коли світло зникає — в деяких регіонах не працюють мобільні оператори та інтернет-провайдери. Тому забезпечимо країну публічними точками WI-FI, де люди зможуть бути на зв'язку", - зауважив Федоров.

Він зазначив, що частину Starlink передадуть цивільним адміністраціям на деокуповані території. Також терміналами забезпечать Укрзалізницю, аби пасажири і працівники мали стабільний мобільний зв'язок та інтернет.

НЕК "Укренерго" оприлюднила деталі відключень електроенергії на 11 листопада.

11 листопада по всій Україні діятимуть планові відключення, пояснили в компанії.

Найбільший обсяг обмежень електропостачання запроваджуватиметься в Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Детальніше – в нашій новині.

Поліція Полтави розслідує пошкодження пам'ятника Петру І та Мартину Пушкарю. Про це LB.ua стало відомо з відповіді на запит.

Пам'ятник Мартину Пушкарю пошкодили 9 травня, Петрові І – 13 липня 2022 року. За обома пошкодженнями відкрито кримінальні провадження.

Мартин Пушкар – полководець часів Хмельниччини, полковник полтавський. Мав підтримку Москвм у повстанні проти Івана Виговського, який розбив росіян у битві під Конотопом.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!