Працівники поліції вилучили у 39-річного житель Чугуївського району Харківської області корпуси гранат, підрівачі та набої різного калібру.

Про це повідомила прессслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

У чоловіка провели обшук, в результаті якого з домоволодіння було вилучено один корпус гранати “РГН” та 7 корпусів гранати “РКГ”, 14 підривачів, понад 500 набоїв різного калібру, заряд до “РПГ”, а також сигнальну міну.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Нагадаємо, під час відпрацювання деокупованих територій поліцейські виявили протитанковий гранатомет у 57-річного мешканця с. Мосьпанове Харківської області.