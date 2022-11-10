Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ
Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ
Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
Кабмін воєнного часу
Кабмін воєнного часу
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліцейські Харківщини вилучили чоловіка сотні набоїв, подривачі та корпуси гранат

Речові докази направлені на експертне дослідження.

Поліцейські Харківщини вилучили чоловіка сотні набоїв, подривачі та корпуси гранат
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Працівники поліції вилучили у 39-річного житель Чугуївського району Харківської області корпуси гранат, підрівачі та набої різного калібру.

Про це повідомила прессслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

У чоловіка провели обшук, в результаті якого з домоволодіння було вилучено один корпус гранати “РГН” та 7 корпусів гранати “РКГ”, 14 підривачів, понад 500 набоїв різного калібру, заряд до “РПГ”, а також сигнальну міну.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Нагадаємо, під час відпрацювання деокупованих територій поліцейські виявили протитанковий гранатомет у 57-річного мешканця с. Мосьпанове Харківської області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також