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США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні, - CNN

Пакет включатиме ракети для систем ППО.

США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні, - CNN
Фото: Мілітарний

Сполучені Штати оголошують про ще один пакет допомоги з безпеки для України, який включатиме додаткові засоби ППО.

Про це повідомляє CNN.

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що новий пакет включатиме додаткові засоби ППО, такі як ракети для систем ППО HAWK, а також для систем ППО Avenger.

“Це обладнання доповнить інші внески протиповітряної оборони, оголошені нашими союзниками та партнерами”, - зазначив Салліван.

Він наголосив, що посилена протиповітряна оборона буде критично важливою для України, оскільки Росія продовжує використовувати крилаті ракети та безпілотники іранського виробництва для нападу на критично важливу цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, Україна отримає від Іспанії ще дві системи ППО Hawk. Раніше Україна отримала чотири таких системи.

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