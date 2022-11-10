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Укроборонпром та Міноборони Чехії створюють оборонний кластер

Минулого тижня такі домовленості були досягнуті між Володимиром Зеленським та головою уряду Чехії Петром Фіалою.

Укроборонпром та Міноборони Чехії створюють оборонний кластер
Фото: Пресслужба Укроборонпрому

Укроборонпром та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) при Міноборони Чехії підписали угоду про створення спільного оборонного кластеру.

Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

“Створення оборонного кластеру передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях), розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів”, - йдеться у повідомленні.

Для реалізації цих планів будуть залучати провідні українські та чеські оборонні підприємства. Також допоможуть реалізовувати проєкти міжнародні фінансові донори.

Як раніше повідомлялось, український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року. Перші випробування "важкої машини" з 75 кг бойового заряду вже успішно проведені. 

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