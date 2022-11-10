РФ тримає в Чорному морі 14 кораблів, серед яких один ракетоносій із вісьмома "Калібрами", – ОК "Південь

На тлі невдач на фронті ворог часто здійснює масовані ракетно-дронові атаки.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складає 14 кораблів, серед яких один ракетоносій із вісьмома ракетами "Калібр" на борту.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у фейсбуці.

Наразі проводиться військова операція, яка потребує режиму інформаційної тиші. Звільнення територій та населених пунктів триває, але проголошення їх передбачає комплекс заходів із забезпечення безпеки населення і підрозділів.

"Пам’ятайте про те, що у цій війні потужний інформаційний фронт. Сприйняття і поширення інформації теж може діяти на ураження, як зброя. Не дозволяйте ворогу розбурхувати паніку, ретельно перевіряйте інформацію", – наголосили в командуванні.

Водночас, у Командуванні наголосили, що на тлі невдач на фронті ворог часто здійснює масовані ракетно-дронові атаки. Тому гроомадян закликають не нехтувати власною безпекою і дотримуватися порядку дій за сигналами повітряних тривог.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі збільшилось до 12 одиниць. Тоді в його складі ракетоносіїв не було.