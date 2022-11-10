Британія надішле Україні ще 1000 ракет "земля-повітря"

Інформацію про це в розмові з Зеленським підтвердив Ріші Сунак.

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив, що його кабінет надішле Україні ще 1000 ракет "земля-повітря" та понад 25 000 комплектів для екстремальних холодів.

Про це він повідомив у твіттері за результатами розмови з президентом Володимиром Зеленським. Премʼєр також прокоментував учорашні заяви Росії про відведення військ із Херсона на лівий берез Дніпра, яке вона нібито готує.

"Відхід Росії з Херсона був би великим прогресом, але правильно бути насторожі, поки український прапор не зʼявиться над містом сьогодні", – зазначив премʼєр.

Український президент зі свого боку зазначив, що під час розмови з премʼєр-міністром йшлося і про підтримку "зернового коридору", яким українська агропродукція експортується до країн, які її потребують.

Велика Британія – один із найпотужніших союзників України, який допомагає в боротьбі з російським вторгненням. Окрім важкого озброєння і гуманітарної допомоги, британці тренують українських військових. Також уряд заморозив 18 млрд фунтів, що належать підсанкційним росіянам.