Шмигаль із прем'єром Румунії домовилися про розвиток транспортної інфраструктури на кордоні

Для цього погодили створення двосторонньої робочої групи.

10 листопада відбулася двостороння робоча зустріч прем'єр-міністрів України Дениса Шмигаля та Румунії Ніколає Чуке.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Очільники урядів Зокрема домовилися активізувати роботу щодо введення в експлуатацію та відкриття пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні. Також узгодили створення двосторонньої Робочої групи з розвитку транспортної інфраструктури на спільному кордоні.

Крім цього, Шмигаль і Чуке обговорили підтримку енергетичного сектору України. Мова йшла про постачання електрообладнання та посилення роботи в цьому напрямку спільно з Європейською комісією.

Нагадаємо, на українсько-румунському кордоні обладнали новий міжнародний автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус". Через нього дозволять проїзд для легкових автомобілів і порожніх вантажівок, би розвантажити існуючий "Порубне – Сірет".

Раніше Румунія заявила про готовність долучитись до відновлення України.