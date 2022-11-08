Проїзд буде дозволено для легкових автомобілів і порожніх вантажівок.

Цього тижня запрацює новий міжнародний автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус". Через нього дозволять проїзд для легкових автомобілів і порожніх вантажівок.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури України.

Новий пункт на українсько-румунському кордоні має розвантажити єдиний діючий тут "Порубне – Сірет". Через останній іде дорога до європейських портів. "Порубне – Сірет" є надважливим пунктом для українських експортерів і для вантажного транспорту, адже наразі немає альтернативи проїзду з України до Румунії.

Тепер на ще один пункт пропуску вантажних авто стане більше. Спершу"Красноїльск – Вікову де Сус" проєктували як пункт пропуску для пішоходів і легкового транспорту, зазначили в міністерстві. Однак згодом ухвалили рішення дозволити рух вантажівок.

Порожній вантажний транспорт - це перший етап роботи нового пункту. Надалі мають дозволити проїзд вантажівок з українським експортом. Це зроблять після того, як румунська сторона завершить необхідні роботи.

У Мінінфраструктури додали, що завершено капітальний ремонт понад семи кілометрів дороги. Також облаштували територію МАПП та робочі місця для представників всіх служб, змонтували систему освітлення і зв’язку, встановили обладнання, необхідне для функціонування пункту пропуску.

Україна та Румунія домовилися звести "Красноїльськ – Вікову де Сус" ще у 2015 році. Будівництво відбувалося тільки цьогоріч у межах проєкту "Відкритий кордон", який ініціювали президенти України та Польщі. В межах проєкту запланована розбудова існуючої автомобільної прикордонної інфраструктури. Це дасть змогу збільшити пропускну здатність кордону в напрямку "Україна – ЄС".

Нагадаємо, раніше розпочав роботу оновлений пункт пропуску "Краківець – Корчова" на кордоні з Польщею.

Із 15 вересня припинив пропускати пішоходів до Словаччини прикордонний пункт "Ужгород". Це зробили для того, аби пришвидшити пропуск автобусів та вантажівок.