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​А що там, у темряві?
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​У Києві подружжя шахраїв намагалося продати квартиру померлої жінки

Аферистів затримали "на гарячому" – під час підписання договору купівлі-продажу.

​У Києві подружжя шахраїв намагалося продати квартиру померлої жінки
Ілюстративне фото
Фото: Київська прокуратура

У Києві викрили чоловіка та дружину, які намагалися за підробленими документами продати чужу квартиру в столиці.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

"Як встановлено досудовим розслідуванням, 52-річний чоловік та його 37-річна дружина розробили злочинну схему продажу квартири по вулиці Льва Толстого у місті Києві, що належала киянці, яка померла у 2021 році. Для реалізації злочинного плану зловмисниця отримала у невстановлених осіб підроблений паспорт та документи на квартиру на ім’я вигаданої особи. Використовуючи підроблені документи, жінка намагалася видати себе за власницю цього житла", – йдеться в повідомленні.

Аферистів затримали "на гарячому" – під час підписання договору купівлі-продажу квартири. Підозрювані намагалися збути нерухомість місцевому мешканцю за майже 745 тис. гривень.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ст. 190 ч. 4 Кримінального кодексу.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 700 тис. гривень. Відносно жінки прокуратурою подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Досудове слідство триває. Зловмисників перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше поліція викрила махінації з елітною нерухомістю в Києві на 72 млн грн.

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