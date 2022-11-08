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Вибух газу в будинку на Позняках: прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно п'ятьох посадовців "Київгазу"

Згідно з матеріалами розслідування, вибух стався через недотримання технології повірки газових лічильників.

Вибух газу в будинку на Позняках: прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно п'ятьох посадовців "Київгазу"
Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно п’ятьох службових осіб АТ "Київгаз" у справі щодо вибуху в житловому будинку на Позняках у червні 2020 року.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Службовцям інкриміновано порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу).

Згідно з матеріалами досудового розслідування, вибух газу, що спричинив обвал конструкцій 10-поверхового житлового будинку та призвів до загибелі п’ятьох людей і травмування трьох, стався через недотримання технології повірки газових лічильників у будинку.

За кілька тижнів до вибуху співробітники "Київгазу" знімали газові лічильники з квартир у цьому будинку та встановлювали замість них технологічні перемички (байпаси). Вказані дії призвели до витоку газу, що й стало причиною вибуху.

Серед службових осіб, яким пред’явлено обвинувачення, – перший заступник голови правління АТ "Київгаз", директор однієї з філій, двоє головних інженерів та начальник служби охорони праці.

"Вказані особи безпосередньо брали участь у розробці та погодженні інструкції, на підставі якої була проведена заміна газових лічильників на байпас. Збитки у кримінальному провадженні становлять понад 53 млн грн", – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що з вересня 2021 року після завершення досудового розслідування підозрювані та їхні захисники затягували процес ознайомлення з матеріалами, перешкоджаючи направленню обвинувального акту до суду. У зв’язку з цим, за клопотанням прокурора суд обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами.

Нагадаємо, 21 червня 2020 року у 10-поверховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 на Позняках стався вибух. У результаті загинули п'ять людей. Вибухова хвиля зруйнувала п'ять поверхів одного під'їзду. Пошкоджено 40 квартир під'їзду, де мешкали 125 осіб. Секція будинку, що вибухнув, з 40 квартир відновленню не підлягає.

Основна версія, за якою працювала прокуратура разом із поліцією – це перевірка дотримання технологій повірки лічильників співробітниками компанії "Київміськгаз". Прокуратура порушила кримінальну справу.

У серпні 2020 року президент Володимир Зеленський повідомив, що усі сім’ї, які постраждали внаслідок вибуху, отримали нові квартири.

У квітні 2021 року п'ятьом службовцям "Київгазу" повідомили про підозри. Ще один підозрюваний перебуває на окупованій території. А на початку серпня минулого року повідомлялося про завершення розслідування вибуху.

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