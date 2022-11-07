Знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому можна в застосунку "Київ Цифровий".

У Києві встановили тарифи на паркування. Тарифи на користування майданчиками КП "Київтранспарксервіс" у столиці діють від 7 листопада.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Вартість паркування за 1 годину:

І зона – 35 гривень;

ІІ зона – 25 гривень;

ІІІ зона – 5 гривень.

Абонементний талон на місяць:

І-ІІІ – 5733 гривні;

І-ІІ – 5145 гривень;

ІІ-ІІІ – 2940 гривень;

ІІІ – 882 гривні.

Денний абонементний талон на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00:

І-ІІІ – 390 гривень;

І-ІІ – 350 гривень;

ІІ-ІІІ – 250 гривень;

ІІІ – 50 гривень.

Паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках:

до години включно – 5 гривень;

до 2 годин включно – 10 гривень;

до 12 годин включно – 11 гривень;

до 13 годин включно – 16 гривень;

до 14 годин включно – 21 гривня;

за добу – 22 гривні.

Знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому можна в міському застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування".

Нагадаємо, 25 червня 2021 року, КМДА встановила нові тарифи на користування муніципальними паркувальними майданчиками, що обслуговуються "Київтранспарксервісом". Тоді Київ поділили на кілька паркувальних зон із різними тарифами на паркування - чим ближче до центру, тим дорожче.

В серпні того ж року мешканці столиці звернулися до Окружного адміністративного суду Києва із позовом, в якому вимагали скасувати рішення КМДА про встановлення нових тарифів на паркування. Суд розглянув справу і дійшов до висновку, що розпорядження не відповідає вимогам Податкового кодексу України та Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, затвердженого відповідною постановою Кабміну.

22 лютого Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов, проте КМДА подала апеляцію.

У серпні 2022 року суд скасував усі тарифи на паркування в столиці.