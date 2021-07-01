У Києві збільшили тарифи на паркування

Тариф на паркування у спальних районах не змінився.

Із 1 липня у Києві встановлюються нові тарифи на паркування автомобілів у центрі та поблизу з центром міста на муніципальних майданчиках уздовж доріг та вулиць. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1459, інформує пресслужба КМДА.

Згідно з документом, у І зоні, яка охоплює центральну частину міста, вартість 1 години паркування становитиме 35 грн/год., а в ІІ зоні, на прилеглих до центру територіях, – 25 грн/год. У спальних районах міста вартість лишається без змін – 5 грн/год.

У разі несплати за паркування на водіїв накладатимуть штрафи відповідно до чинного законодавства – у 20-кратному розмірі від вартості години паркування залежно від зони: 700 грн, 500 грн і 100 грн відповідно.

Оплата за паркування здійснюється безготівковим шляхом через додатки «Київ Цифровий», «Приват 24», Easy Pay або через інтернет-сайти ipay.ua або easypay.ua. Готівкою паркування можна оплатити виключно в терміналі Easy Pay.

У вихідні, святкові дні, а також у робочі дні з 22:00 до 8:00 паркування залишається безкоштовним.