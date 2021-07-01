У Києві арештували підозрюваного в розбійному нападі на ювелірний магазин КЮЗ

У Києві затримали та за рішенням суду арештували чоловіка, якого підозрюють в розбійному нападі на магазин Київського ювелірного заводу, що стався 22 травня.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Того дня грабіжник у балаклаві та з помповою рушницею зайшов у ювелірний магазин в Голосіївському районі Києва та, направивши зброю на осіб, які знаходились у приміщенні, наказав їм лягти на підлогу.

Після цього він розбив вітрину і вкрав ювелірні прикраси на суму 2 млн гривень.

Поліція вийшла на його слід через кілька тижнів.

У квартирі, в якій тимчасово проживав підозрюваний зі знайомою, знайшли помпову рушницю та значну кількість золотих ювелірних виробів, які, ймовірно, були отримані злочинним шляхом.

Арештованому закидають ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу. Перевіряється його причетність до інших аналогічних злочинів на території столиці.