Кулеба відкинув заяви Путіна про "єдиний народ" і "зовнішнє управління"
Кулеба відкинув заяви Путіна про "єдиний народ" і "зовнішнє управління"
Путинское «нет» Зеленскому. Что дальше?
Путинское «нет» Зеленскому. Что дальше?
Гендиректором аеропорту "Бориспіль" обрано директора аеропорту "Запоріжжя"
Гендиректором аеропорту "Бориспіль" обрано директора аеропорту "Запоріжжя"
Путін: навіть якби Росія потопила британський есмінець, світової війни не було б
Путін: навіть якби Росія потопила британський есмінець, світової війни не було б
«Новая нормальность». Сингапур решил превратить коронавирус в обычный грипп
«Новая нормальность». Сингапур решил превратить коронавирус в обычный грипп
Усі керівники Департаменту ліцензування НБУ звільняються через "централізацію прийняття рішень в одних руках"
Усі керівники Департаменту ліцензування НБУ звільняються через "централізацію прийняття рішень в одних руках"
Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Зеленський: якби українці та росіяни були одним народом, ​у Москві ходили б гривні
Зеленський: якби українці та росіяни були одним народом, ​у Москві ходили б гривні
Коли Італія відкриється для українських туристів
Коли Італія відкриється для українських туристів
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві арештували підозрюваного в розбійному нападі на ювелірний магазин КЮЗ

Чоловік вкрав прикраси на суму 2 млн гривень.

У Києві арештували підозрюваного в розбійному нападі на ювелірний магазин КЮЗ
Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві затримали та за рішенням суду арештували чоловіка, якого підозрюють в розбійному нападі на магазин Київського ювелірного заводу, що стався 22 травня.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Того дня грабіжник у балаклаві та з помповою рушницею зайшов у ювелірний магазин в Голосіївському районі Києва та, направивши зброю на осіб, які знаходились у приміщенні, наказав їм лягти на підлогу.

Після цього він розбив вітрину і вкрав ювелірні прикраси на суму 2 млн гривень.

Поліція вийшла на його слід через кілька тижнів.

У квартирі, в якій тимчасово проживав підозрюваний зі знайомою, знайшли помпову рушницю та значну кількість золотих ювелірних виробів, які, ймовірно, були отримані злочинним шляхом.

Арештованому закидають ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу. Перевіряється його причетність до інших аналогічних злочинів на території столиці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також