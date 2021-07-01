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​У Києві на Берестейській перекинулася фура, зачепивши кілька легковиків та конструкцію шляхопроводу

Попередньо, у вантажівки на ходу лопнуло колесо.

​У Києві на Берестейській перекинулася фура, зачепивши кілька легковиків та конструкцію шляхопроводу
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

У Києві під шляхопроводом на Берестейській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

"Серйозне ДТП сталося під шляхопроводом на Берестейській. У водія вантажівки на ходу лопнуло колесо, від чого його відкинуло в легкове авто і в саму конструкцію шляхопроводу. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.

Наразі рух транспорту ускладнено.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, до кінця року в Україні планують встановити понад 100 комплексів для зважування транспорту.

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