Оренда автомобілів: ціни і переваги

Оренда транспортних засобів стає все більш популярною в нашій країні. Водії не хочуть відмовлятися від комфортного пересування у відрядженнях чи подорожах або ж не бажають гнати власні машини за сотні і навіть тисячі кілометрів. Особливо з урахуванням нинішньої ціни оренди автомобілів.

Прокатним транспортом може скористатися чи не кожен бажаючий за наявності чинного водійського посвідчення, 1-2 років стажу, паспорта та ІПН. Ціна оренди машини в Києві в середньому становить $ 35-45 на добу.

Оренда авто RentUacar спеціально для цієї статті розповіли, як формується вартість для орендованих моделей, виділили градацію цін і плюси послуги. У RentUacar великий досвід в сфері оренди і високий рівень сервісу. Фірма відкрила 6 офісів по Україні і має автопарк з 30+ моделей машин.

З чого формується ціна машини напрокат

• Якість ТО автопарку - якщо фірма чітко виконує вказівки автоконцерну, регулярно проводить технічне обслуговування і перевіряє транспорт після кожної здачі, то термін служби авто продовжується;

• Число транспорту в компанії - коли в автопарку мало варіантів, автомобілі швидше зношуються, клієнти отримують напіврозвалені кузова. Тоді єдиний варіант швидше окупити бізнес - змусити клієнтів переплачувати за послугу;

• Витрати на підтримання чистоти автопарку - надійні компанії регулярно миють кузов і чистять салон;

• Страхування майна - в ідеалі, крім ОСАГО, фірма повинна оформлювати КАСКО. Тоді клієнт на 100% впевнений у власній безпеці і захищеності в разі ДТП.

Скільки коштує машина на прокат з урахуванням класу

Тепер перейдемо до того, скільки коштує машина на прокат в залежності від категорії.

• Економ - представлений малолітражками з витратою палива 5-7 л на 100 км, відрізняється компактними габаритами і обійдеться від $20-25 на день.

• Середній клас - трохи просторіші і симпатичніші седани. Добова рента таких моделей починається з $ 25-35;

• Бізнес-клас - підкорює стильним дизайном кузова, преміальної обробкою салону і високим статусом. Дороге авто на 24 години може коштувати і від $45-55, і від $150-250;

• Позашляховики - масивні варіанти, розраховані на рух по місту і за його межами. За подобовий прокат необхідно заплатити від $45-65;

• Мінівени – комфортабельні міні-автобуси на 5-8 пасажирів. Вартість 1 дня оренди обійдеться від $45.

У чому перевага послуги і мінімальна ціна авто на прокат в Києві

• Свобода пересування;

• Нічим не відрізняється від управління власною машиною;

• Можна змінювати моделі щодня;

• Прийнятна вартість;

• Лояльні умови співпраці.

Якщо хочете переконатися в перерахованих плюсах, мінімальна ціна авто на прокат в Києві для 1 дня становить $35-40. Це вартість орендованого Nissan Micra.