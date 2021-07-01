Російські найманці 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом минулої доби, 30 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Біля Золотого-4 бойовики застосовували ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Новоселівки -вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Новгородськеросійські окупанти двічі здійснювали обстріл українських позицій з озброєння БМП-1, мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. А біля Красногорівки - відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На Приазов’ї, біля Водяного, двічі обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. А поблизу Оріхового противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. Він був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Станом на 7:00 1 липня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Біля Авдіївки збройні формування РФ двічі обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

На ворожі обстріли наші військові відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, 24 червня автомобіль української сторони СЦКК потрапив під обстріл російських найманців на Донбасі.