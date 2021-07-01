Усі керівники Департаменту ліцензування НБУ звільняються через "централізацію прийняття рішень в одних руках"
Усі керівники Департаменту ліцензування НБУ звільняються через "централізацію прийняття рішень в одних руках"
Гендиректором аеропорту "Бориспіль" обрано директора аеропорту "Запоріжжя"
Гендиректором аеропорту "Бориспіль" обрано директора аеропорту "Запоріжжя"
«Новая нормальность». Сингапур решил превратить коронавирус в обычный грипп
«Новая нормальность». Сингапур решил превратить коронавирус в обычный грипп
Путинское «нет» Зеленскому. Что дальше?
Путинское «нет» Зеленскому. Что дальше?
Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Коли Італія відкриється для українських туристів
Коли Італія відкриється для українських туристів
Путін: навіть якби Росія потопила британський есмінець, світової війни не було б
Путін: навіть якби Росія потопила британський есмінець, світової війни не було б
Одну з найскандальніших справ НАБУ передали до Вищого антикорупційного суду
Одну з найскандальніших справ НАБУ передали до Вищого антикорупційного суду
Кулеба відкинув заяви Путіна про "єдиний народ" і "зовнішнє управління"
Кулеба відкинув заяви Путіна про "єдиний народ" і "зовнішнє управління"
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські найманці 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Російські найманці 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

Протягом минулої доби, 30 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Біля Золотого-4 бойовики застосовували ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Новоселівки -вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Новгородськеросійські окупанти двічі здійснювали обстріл українських позицій з озброєння БМП-1, мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. А біля Красногорівки - відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На Приазов’ї, біля Водяного, двічі обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. А поблизу Оріхового противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. Він був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Станом на 7:00 1 липня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Біля Авдіївки збройні формування РФ двічі обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

На ворожі обстріли наші військові відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо,  24 червня автомобіль української сторони СЦКК потрапив під обстріл російських найманців на Донбасі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також