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На Луганщині поліція викрила "кримінального авторитета" з санкційного списку РНБО

Його збираються депортувати після рішення суду. 

На Луганщині правоохоронці викрили трьох громадян Грузії, один із яких є занесеним до санкційного списку Ради нацбезпеки і оборони "кримінальним авторитетом". 29 червня їх затримали, повідомили в пресслужбі Нацполіції

"Під час перевірки встановлено, що чоловік перебуває у санкційному списку згідно з додатком № 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у повідомленні. 

Фото: Поліція Луганщини

Поліція разом з Державною міграційною службою вирішує питання про їх примусове повернення на батьківщину.

Як пише УП з посиланням на джерела в правоохоронних органах, затриманий "кримінальний авторитет" – це Руслан Аскеров. Він є підсудним у одній зі справ, що розглядається судом в Маріуполі, тож питання про його видворення в Грузію може вирішитися тільки після рішення суду. 

Нагадаємо, що у РНБО заявили, що в Україні не залишилося жодного "вора в законі". За підрахунками РНБО, на території України перебували 111 "кримінальних авторитетів", яких внесли до санкційного списку. Потім їх лишилося 42, але і цих розраховують видворити. 

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