Кримінального авторитета «Вато Кіпіані» депортували з України. Чоловік був включений до санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони як особа, яка своїми діями може становити загрозу для національної безпеки держави та громадян.
Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.
«42-річного неодноразово судимого громадянина Грузії на прізвисько «Вато Кіпіані» раніше вже затримували правоохоронці інших країн за вчинення тяжких злочинів, зокрема і вбивства. В Україні він представляв інтереси впливових у злочинному світі російських і грузинських «ворів в законі», контролював угруповання, які займаються вимаганням та крадіжками коштів, і безпосередньо відповідав за організацію злочинних зібрань», - сказано в повідомленні.
Правоохоронці примусово повернули «Вато Кіпіані» до Грузії, заборонивши йому в’їзд на територію України.
Нагадаємо, 14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів - іноземців. Зазначалося, що їхні активи буде заблоковано, їм не будуть надавати громадянство і вид на проживання, їх в'їзд в Україну буде заборонено.
21 травня президент Зеленський увів у дію рішення РНБО.
На початку червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні з 34 "ворів у законі" не лишилося жодного, а кримінальних авторитетів лишилося 42 зі 111-ти.