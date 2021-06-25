Кримінального авторитета «Вато Кіпіані» депортували з України. Чоловік був включений до санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони як особа, яка своїми діями може становити загрозу для національної безпеки держави та громадян.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

«42-річного неодноразово судимого громадянина Грузії на прізвисько «Вато Кіпіані» раніше вже затримували правоохоронці інших країн за вчинення тяжких злочинів, зокрема і вбивства. В Україні він представляв інтереси впливових у злочинному світі російських і грузинських «ворів в законі», контролював угруповання, які займаються вимаганням та крадіжками коштів, і безпосередньо відповідав за організацію злочинних зібрань», - сказано в повідомленні.

Правоохоронці примусово повернули «Вато Кіпіані» до Грузії, заборонивши йому в’їзд на територію України.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Нагадаємо, 14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів - іноземців. Зазначалося, що їхні активи буде заблоковано, їм не будуть надавати громадянство і вид на проживання, їх в'їзд в Україну буде заборонено.

21 травня президент Зеленський увів у дію рішення РНБО.

На початку червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні з 34 "ворів у законі" не лишилося жодного, а кримінальних авторитетів лишилося 42 зі 111-ти.