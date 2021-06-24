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Ексгендиректора "Компанія «Вода Донбасу»" судитимуть за фінансування тероризму

Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Ексгендиректора "Компанія «Вода Донбасу»" судитимуть за фінансування тероризму
Фото: Depositphotos/JanPietruszka

Колишнього генерального директора КП "Компанія «Вода Донбасу»" заочно судитимуть за розтрату майна та фінансування тероризму. Йому загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

"Завершено спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього генерального директора комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу», який обвинувачується у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем та фінансуванні тероризму (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України)", - сказано в повідомленні.

Відомо, що у 2014 році звинувачений виконував обов'язки генерального директора компанії і, маючи на меті підтримати терористів в Донбасі, створив посаду радника та призначив на неї командира незаконного збройного формування "Легіон".

Незважаючи на те, що бойовик не виконував свої службові обов’язки, керівник підприємства упродовж 2014-2016 років виплачував йому заробітну плату. Загальна сума виплачених коштів з фонду комунального підприємства склала понад 120 тис грн.

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