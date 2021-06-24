СБУ прийшла з обшуками до родичів, соратників і офісів Медведчука

Слідчі Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань влаштували обшуки в родичів голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді. Інформацію про слідчі дії підтвердили у пресслужбі СБУ, пише "Українська правда".

"Слідчі СБУ і ДБР проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження, у якому оголошені підозри народним депутатам Медведчуку та Козаку", - зазначили в СБУ.

Колега Медведчука по фракції Ренат Кузьмін заявив, що обшукують також партійний офіс, кабінети та будинки найближчих соратників нардепа. За його словами, слідчі дії також проводять у мами дружини Медведчука Оксани Марченко.

Медведчука і його колегу Тараса Козака підозрюють за статтями про державну зраду та порушенні законів і звичаїв війни. Їм інкримінують три епізоди. Перший – замах на розкрадання українських природних ресурсів у Криму. Після окупації Криму Медведчук перереєстрував пов'язану із ним компанію "Нові проекти" як російську. Ця компанія мала дозвіл на видобуток корисних копалин з нафтогазової ділянки "Глибока", що розташована на півострові. Перереєстрація дозволяла сплачувати податки окупантам, а не Україні.

Другий і третій епізоди – сприяння створенню російської агентурної мережі та передача спецслужбі РФ секретної інформації про прихований підрозділ ЗСУ. Слідство вважає, що Медведчук "злив" дані про особовий склад і підготовку прихованого підрозділу ЗСУ Козаку, який перебував у Росії. Ймовірно, це було зроблено з метою передачі даних російським спецслужбам.

Нагадаємо, що 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри нардепам Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку. Їм інкримінують статті за державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів (порушення норм та правил війни). Тим часом у будинку Медведчука і його офісах пройшли обшуки. За даними ЗМІ, охоронці нардепа не дали слідчим вручити йому підозру і запевняли, що його немає. Згодом Медведчук заявив, що його справді у той день не було – він з дружиною нібито перебував у сусідній області.

На брифінгу голова СБУ Іван Баканов заявляв, що нардеп Козак зараз перебуває у Росії, а Медведчук - в Україні. Медведчук переконує, що Козак у Білорусі "на лікуванні". Нині Медведчук перебуває під домашнім арештом.