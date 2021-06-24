Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Збірна України вперше в своїй історії вийшла у плей-оф Євро
Збірна України вперше в своїй історії вийшла у плей-оф Євро
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
ГоловнаПраво

СБУ прийшла з обшуками до родичів, соратників і офісів Медведчука

Слідчі дії відбуваються у межах підозри Медведчука у держзраді. 

СБУ прийшла з обшуками до родичів, соратників і офісів Медведчука
Фото: Lb.ua

Слідчі Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань влаштували обшуки в родичів голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді. Інформацію про слідчі дії підтвердили у пресслужбі СБУ, пише "Українська правда".

"Слідчі СБУ і ДБР проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження, у якому оголошені підозри народним депутатам Медведчуку та Козаку", - зазначили в СБУ.

Колега Медведчука по фракції Ренат Кузьмін заявив, що обшукують також партійний офіс, кабінети та будинки найближчих соратників нардепа. За його словами, слідчі дії також проводять у мами дружини Медведчука Оксани Марченко. 

Медведчука і його колегу Тараса Козака підозрюють за статтями про державну зраду та порушенні законів і звичаїв війни. Їм інкримінують три епізоди. Перший – замах на розкрадання українських природних ресурсів у Криму. Після окупації Криму Медведчук перереєстрував пов'язану із ним компанію "Нові проекти" як російську. Ця компанія мала дозвіл на видобуток корисних копалин з нафтогазової ділянки "Глибока", що розташована на півострові. Перереєстрація дозволяла сплачувати податки окупантам, а не Україні. 

Другий і третій епізоди – сприяння створенню російської агентурної мережі та передача спецслужбі РФ секретної інформації про прихований підрозділ ЗСУ. Слідство вважає, що Медведчук "злив" дані про особовий склад і підготовку прихованого підрозділу ЗСУ Козаку, який перебував у Росії. Ймовірно, це було зроблено з метою передачі даних російським спецслужбам. 

Нагадаємо, що 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри нардепам Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку. Їм інкримінують статті за державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів (порушення норм та правил війни). Тим часом у будинку Медведчука і його офісах пройшли обшуки. За даними ЗМІ, охоронці нардепа не дали слідчим вручити йому підозру і запевняли, що його немає. Згодом Медведчук заявив, що його справді у той день не було – він з дружиною нібито перебував у сусідній області. 

На брифінгу голова СБУ Іван Баканов заявляв, що нардеп Козак зараз перебуває у Росії, а Медведчук - в Україні. Медведчук переконує, що Козак у Білорусі "на лікуванні". Нині Медведчук перебуває під домашнім арештом. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також