Соцопитування: довіра до Нацполіції та СБУ впала, до Ситника й Авакова - зросла

Оцінка українцями ефективності діяльності директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова зросла з липня 2020 року.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Найкращу позитивну динаміку показала оцінка громадянами дій директора НАБУ Артема Ситника. З липня 2020 року баланс оцінки зріс із -41% до -35%.

Поліпшилася оцінка й дій міністра внутрішніх справ Арсена Авакова: баланс змінився із -52% до -48%. Проте Аваков лишається керівником із найгіршою оцінкою серед інших очільників правоохоронних органів, зазначають соціологи.

Найкращий баланс оцінки має голова СБУ Іван Баканов. Проте за останні 10 місяців зміна балансу в кращий бік була трішки більше похибки опитування: від -30% у 2020 р. до -27% у 2021 р.

Баланс оцінки дій Генерального прокурора Ірини Венедіктової лишився незмінним: -39%.

При цьому соціологи наголошують, що більшість українців негативно оцінює роботу керівників правоохоронних органів.

Так само негативним залишається баланс довіри до всіх правоохоронних органів. Проте для низки структур цей показник погіршився. Зокрема, зросла недовіра до Національної поліції та Служби безпеки України (для обох із -25 % до -31 %). Дещо покращився цей показник для Міністерства внутрішніх справ (із -46 % до -43 %), Державного бюро розслідувань (із -47 % до -43 %), прокуратури (з -58 % до -52 %), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (з -60 % до -52 %).

Найкраща позитивна динаміка зміни довіри/недовіри за останні 10 місяців спостерігається стосовно Національного антикорупційного бюро України: баланс поліпшився з -59 % до -49 %.

Загальнонаціональне опитування проводилося з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України, крім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.