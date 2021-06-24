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Єрмак обговорив із Нуланд деталі візиту Зеленського до США, - ОП

Підготовка до візиту триває.

Єрмак обговорив із Нуланд деталі візиту Зеленського до США, - ОП
Фото: president.gov.ua

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із заступницею Державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторією Нуланд.

Про це інформує пресслужба ОП.

"Співрозмовники обговорили деталі майбутнього візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів на запрошення Президента США Джо Байдена", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Вікторія Нуланд запевнила Андрія Єрмака в непохитній підтримці з боку Вашингтона територіальної цілісності й суверенітету України, а також у питаннях реалізації Мінських домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Єрмак поінформував американських партнерів про впровадження реформ в Україні та розповів про кроки з реалізації європейських та євроатлантичних прагнень держави.

Заступниця Держсекретаря США відзначила важливість продовження розпочатих реформ для зміцнення України, зокрема реформи у сфері корпоративного управління та боротьби з корупцією, й запевнила у підтримці з боку Сполучених Штатів цих зусиль.

Нагадаємо, за інформацією американських ЗМІ Білий дім розглядав можливість запросити президента України Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Джозефом Байденом напередодні його саміту з президентом Росії Володимиром Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво НАК "Нафтогаз"

Зустріч Байдена з Путіним відбулася 16 червня.

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