Кулеба наголосив на необхідності посилення взаємодії НАТО з Україною у Чорному морі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував повідомлення про відкриття російськими військовими попереджувального вогню по британському есмінцю в Чорному морі.

Глава МЗС наголосив на необхідності якісно нової взаємодії НАТО з Україною у Чорному морі.

"Наочний доказ української позиції: агресивна і провокативна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам. Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі", - написав Кулеба у твіттері.

Наочний доказ української позиції: агресивна і провокативна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам. Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі. https://t.co/U3udADyeE9 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 23, 2021

Раніше Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму. Бомбардувальник начебто скинув чотири бомби по курсу руху есмінця Defender.

Проте Міністерство оборони Великобританії заявило, що насправді попереджувального вогню не було.