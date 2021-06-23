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Кулеба наголосив на необхідності посилення взаємодії НАТО з Україною у Чорному морі

Росія продовжує політику агресії і провокацій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував повідомлення про відкриття російськими військовими попереджувального вогню по британському есмінцю в Чорному морі.

Глава МЗС наголосив на необхідності якісно нової взаємодії НАТО з Україною у Чорному морі.

"Наочний доказ української позиції: агресивна і провокативна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам. Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі", - написав Кулеба у твіттері.

Раніше Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму. Бомбардувальник начебто скинув чотири бомби по курсу руху есмінця Defender.

Проте Міністерство оборони Великобританії заявило, що насправді попереджувального вогню не було.

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