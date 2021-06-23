"Європейська Солідарність" вимагає закрити кордон та остаточно припинити пасажирське сполучення з Росією

«Європейська Солідарність» вимагає невідкладно закрити кордон та, на додачу до авіа і залізничних перевезень, припинити автомобільне і автобусне сполучення з Росією до нормалізації там епідемічної ситуації. Про це йдеться в заяві партії.

"Україна опинилась під загрозою нового спалаху епідемії коронавірусу, до якого українська влада абсолютно не готова. Останні тижні в країні-агресорі вирує індійський штам ковіду, який вже призвів до рекордної смертності та переповнених лікарень у Москві. Науковці попереджають, що індійський штам «Дельта» значно заразніший та призводить до тяжчого перебігу хвороби. Ця мутація вдвічі підвищує ризик госпіталізації та в півтора рази частіше призводить до реанімації інфікованих. За прогнозом науковців, нова хвиля епідемії може накрити Україну ще до осені, якщо протягом найближчих днів не вдатись до жорсткого стримування хвороби на кордоні", - зазначається у заяві.

У "Європейській Солідарності" вважаєють, що українці, які повертатимуться із Росії у встановлений період часу, мають проходити не лише тестування, але й контрольовану самоізоляцію.