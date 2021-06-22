Україна розгляне доцільність обмежень на перетин кордону через "індійський" штам

Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров'я України підготують пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень на міграцію між Україною та країнами, де стрімко поширюється дельта-штам коронавірусу ("індійський").

Про це повідомила пресслужба Офісу президента за підсумками щотижневої наради з питань COVID-19.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради сказав, що кількість хворих на коронавірус в Україні дуже низький. "Активних хворих на сьогодні 25 120. Для порівняння, у пік захворюваності було майже 420 тисяч", - повідомив він.

Водночас учасники наради заслухали інформацію Національної академії наук України, яка на минулому тижні попередила про загрозу нового спалаху через штам дельта. Він в 1,6 раза заразніший, ніж штам альфа ("британський"), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза.

За оцінками ВООЗ, штам дельта виявили вже у 92 країнах світу, і він поступово стає домінантним у світі.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна вже готується до можливої появи "індійського" штаму COVID-19.

"Зараз ми як готуємося - шляхом вакцинації нашого населення. Зараз в Україні в наявності 2 628 000 доз вакцини, ми нарощуємо масштабну кампанію з імунопрофілактики, яка буде зростати кожен день", - сказав він на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Здорова Україна" перед нарадою в президента.

Нагадаємо, що в Україні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали близько 1,7 млн людей, з них завершили вакцинацію приблизно 360 тисяч.