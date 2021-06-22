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Україна розгляне доцільність обмежень на перетин кордону через "індійський" штам

Варіант дельта може викликати нову хвилю ковіду в Україні.

Україна розгляне доцільність обмежень на перетин кордону через "індійський" штам
Фото: dpsu.gov.ua

Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров'я України підготують пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень на міграцію між Україною та країнами, де стрімко поширюється дельта-штам коронавірусу ("індійський").

Про це повідомила пресслужба Офісу президента за підсумками щотижневої наради з питань COVID-19.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради сказав, що кількість хворих на коронавірус в Україні дуже низький. "Активних хворих на сьогодні 25 120. Для порівняння, у пік захворюваності було майже 420 тисяч", - повідомив він.

Водночас учасники наради заслухали інформацію Національної академії наук України, яка на минулому тижні попередила про загрозу нового спалаху через штам дельта. Він в 1,6 раза заразніший, ніж штам альфа ("британський"), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза.

За оцінками ВООЗ, штам дельта виявили вже у 92 країнах світу, і він поступово стає домінантним у світі.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна вже готується до можливої появи "індійського" штаму COVID-19.

"Зараз ми як готуємося - шляхом вакцинації нашого населення. Зараз в Україні в наявності 2 628 000 доз вакцини, ми нарощуємо масштабну кампанію з імунопрофілактики, яка буде зростати кожен день", - сказав він на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Здорова Україна" перед нарадою в президента.

Нагадаємо, що в Україні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали близько 1,7 млн людей, з них завершили вакцинацію приблизно 360 тисяч.

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