Кількість глядачів на Олімпіаді обмежать 10 000 на стадіон, скандувати заборонено

Глядачі мають весь час бути в масках.

Організатори Олімпійських ігор у Токіо заявили, що кількість глядачів, які зможуть дивитися змагання на стадіонах, буде обмежено у відповідності до правил карантину, що діють в Японії. Це означає - до 50% місць на арені і не більше 10 000 глядачів.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного олімпійського комітету.

Глядачі мають весь час бути в масках, їм заборонено голосно говорити чи скандувати. Рекомендується уникати скупчень і заповнювати місця в шаховому порядку.

За Японією зберігається право посилити ці обмеження, аж до повної заборони на відвідування стадіонів.

Олімпіада в Токіо мала пройти 2020 року, але через пандемію коронавірусної інфекції Ігри перенесли на 2021 рік. Вони відбудуться з 23 липня по 8 серпня.

У Японії протягом останнього тижня щодня фіксували приблизно 1,4-1,7 тис. нових заражень коронавірусом. Усього від початку паднемії в країні виявили менше 790 тис. випадків хвороби, померли 14,4 тис. людей.