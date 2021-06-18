"Манчестер Сіті" привітав Зінченка з перемогою над Північною Македонією і записав росіянина в гравці збірної України

В'ячеслав Караваєв є однофамільцем правого захисника "Динамо" і збірної України

Фото: EPA/UPG Олександр Зінченко

Клуб Олександра Зінченка "Манчестер Сіті" на офіційному сайті привітав українця з перемогою над Північною Македонією (2:1) на чемпіонаті Європи.

"Олександр Зінченко, який зіграв у центрі півзахисту, продемонстрував своє типове поєднання стилю та продуктивності, допоміг Україні набрати три очки й уникнути небажаного рекорду з семи поразок поспіль на Євро", - сказано в повідомленні.

Далі в описі гола Андрія Ярмоленка зазначено:

"На 29-й хвилині Ярмоленко забіг на дальню штангу і реалізував спритний асист В'ячеслава Караваєва".

Останній є російським колегою по амплуа і однофамільцем Олександра Караваєва, правого захисника "Динамо" і збірної України.