Ярмоленко проти іспанців відіграв ювілейний матч за збірну України і віддав ювілейну гольову передачу

Напередодні збірна України зробила гучну сенсацію в Лізі націй, обігравши іспанців - 1:0.

Прірва між двома збірними за минулий місяць нікуди не поділася, однак фортуна цього разу (і голкіпер Георгій Бущан) була прихильна до підопічних Андрія Шевченка.

Єдиний гол в ворота голкіпера "Манчестера Юнайтед" Давіда Де Хеа був забитий на 76-й хвилині динамівцем Віктором Циганковим.

Гольовий пас на рахунку ексдинамівця Андрія Ярмоленка, для якого матч з чемпіонами світу-2010 був 90-м у складі збірної України, і за цим показником у нього 7-е місце в історії нашої національної команди.

Рекордсменом є Анатолій Тимощук (144), нинішній наставник збірної Шевченко зіграв 111 матчів, Руслан Ротань - 100, Олег Гусєв - 98, Андрій Пятов - 95 і Олександр Шовковський - 92.

Крім того, для Ярмоленко асист на Циганкова був вже 20-м за національну команду України. Гравець "Вест Гема" з 2014 року є рекордсменом збірної за цим показником, коли обійшов Шевченка та Андрія Вороніна. З того часу Ярмоленко лише покращує свої показники.