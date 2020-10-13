Зеленський підписав закон про сприяння розвитку фізичної культури та спорту

Він набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту" № 910-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 вересня 2020 року, інформує пресслужба Офісу президента.

Документ спрямований на підтримку та розвиток сфери фізичної культури та спорту. Закон передбачає надання права на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону державним і комунальним спортивним клубам, дитячо-юнацьким спортивним школам, школам вищої спортивної майстерності, центрам олімпійської підготовки, центрам студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчим закладам, центрам фізичного здоров’я населення, центрам фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю, а також базам олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

Крім того, документ узгоджує термінологію чинного законодавства у сфері фізичної культури та спорту із Законом України "Про освіту", зокрема термін "навчальний заклад" замінено терміном "заклад освіти".

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.