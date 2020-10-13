Гравець "Манчестера Юнайтед" відмовився від контракту на 20 млн євро за рік з арабським клубом

Хавбек "Манчестера Юнайтед" Хуан Мата не спокусився на мегапропозицію із Саудівської Аравії і вирішив залишитися в Англії.

У літню трансферну кампанію аравійці пропонували Маті контракт із річною зарплатою 20 млн євро, але іспанець відмовився, інформує SPORT.es.

У новому сезоні Хуан забив два голи і віддав результативну передачу у двох матчах МЮ.

32-річний іспанець хоче залишитися в "Юнайтед" до кінця контракту - літа наступного року.

Нагадаємо, Хуан перебрався на "Олд Траффорд" у січні 2014 року.