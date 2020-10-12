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Колишній член політради Партії регіонів очолив Федерацію легкої атлетики України

Равіля Сафіулліна обрано главою ФЛАУ.

Колишній член політради Партії регіонів очолив Федерацію легкої атлетики України
Равіль Сафіуллін
Фото: uaf.org.ua

Президентом Федерації легкої атлетики України обрано Равіля Сафіулліна. Про це повідомила пресслужба ФЛАУ.

За нього було віддано 16 голосів. За Ігоря Гоцула - 11.

Віцепрезидентами ФЛАУ обрані Олена Говорова, Віктор Грінюк і Володимир Рудюк.

Нагадаємо, 65-річний Сафіуллін раніше був першим віцепрезидентом донецького "Шахтаря", очолював Професійну футбольну лігу України і двічі (2010 і 2013/14) займав посаду міністра молоді та спорту.

Уродженець Макіївки був народним депутатом України IV, V і VI скликань від Партії регіонів.

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