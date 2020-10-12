Колишній член політради Партії регіонів очолив Федерацію легкої атлетики України

Президентом Федерації легкої атлетики України обрано Равіля Сафіулліна. Про це повідомила пресслужба ФЛАУ.

За нього було віддано 16 голосів. За Ігоря Гоцула - 11.

Віцепрезидентами ФЛАУ обрані Олена Говорова, Віктор Грінюк і Володимир Рудюк.

Нагадаємо, 65-річний Сафіуллін раніше був першим віцепрезидентом донецького "Шахтаря", очолював Професійну футбольну лігу України і двічі (2010 і 2013/14) займав посаду міністра молоді та спорту.

Уродженець Макіївки був народним депутатом України IV, V і VI скликань від Партії регіонів.