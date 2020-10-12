У рамках третього туру Ліги націй у групі А3 на стадіоні "Стад-де-Франс" у Сен-Дені відбувся центральний матч, у якому збірна Франції приймала португальців.

Це було повторення фінального матчу Євро-2016.

Матч завершився нульовою нічиєю.

Обидві команди грамотно відпрацювали в обороні, чого не можна сказати про атаку. У першому таймі небезпечних моментів не було зовсім, у другому їх почали створювати французи, але в кінцівці ближчими до успіху були гості.

Закономірна нічия залишила обидві команди у верхній частині турнірної таблиці, але за додатковими показниками португальці продовжують очолювати групу, в якій також беруть участь віцечемпіони світу-2018 - хорвати і шведи.

Highlights матчу Франція - Португалія - на сайті офіційного мовника турніру.