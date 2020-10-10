Напередодні на на СК "Айсберг" в Кременчуці пройшла друга фінальна гра плей-оф чемпіонат УХЛ Паріматч між "Кременчуком" та "Донбасом".

У першій грі успіх святкувала донецька команда, яка змогли в додатковий час закинути переможну шайбу - 5:4 ОТ.

Друга гра пішла за сценарієм першої, але тільки вже наздоганяли з 0:2 "городяни" донецьку команду. З такими цифрами на табло хокеїсти пішли на першу перерву.

Друга 20-хвилинка почалася з обопільних атак, проте перша половина періоду пройшла без закинутих шайб. На 33 хвилині "Донбас" залишився в меншості, чим скористалися кременчужани. "Городяни" здорово розіграли чисельну перевагу і Дубін своїм точним кидком зміг розмочити рахунок - 1:2.

Третій період умовно поділився на три частини - перші 5 хвилин рівна гра, друга п'ятірка - голи. І останні десять хвилин - знову рівний поєдинок.

Перші дві шайби закинули "городяни" - голами відзначилися Тютченко і знову Дубінін – 3:2. А потім рахунок зрівняв Буценко – 3:3.

До кінця третього періоду команди так і не змогли закинути свої переможні шайби. У підсумку, після третього періоду сирена зафіксувала нічийний рахунок, що знову означало овертайм.

У додатковий час, що у "Кременчука", що у "Донбасу" були рівні шанси, але більш вдалими виявилися хокеїсти донецької команди. На 69 хвилині Мільохін, своїм точним кидком приніс перемогу гостям - 3:4.

Після цієї перемоги, рахунок в серії став 2:0 на користь "Донбасу".

"Кременчук" - "Донбсс" 3:4 ОТ (0:2, 1:0, 2:1).