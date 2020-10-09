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Роналду відмовився дотримуватися вимог "Ювентуса" про ізоляції і відправився в розпорядження своєї збірної

У "Старій синьйори" назріває конфлікт.

Роналду відмовився дотримуватися вимог "Ювентуса" про ізоляції і відправився в розпорядження своєї збірної
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

У зоряного форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду стався конфлікт з керівництвом клубу через примусової ізоляції гравців.

Після того, як стало відомо про те, що двоє співробітників клубу заразилися коронавірусом, всю команду і персонал відправили на ізоляцію в готель "Ювентуса", розташований біля бази команди.

Однак таке рішення менеджменту клубу викликало заперечення з боку Роналду, який відмовився залишатися в готелі, так як через це він міг пропустити товариський матч збірної Португалії проти Іспанії (0:0).

Як повідомляє Football Italia, форвард на підвищених тонах обговорював це питання як з керівництвом "Старої синьйори", так і партнерами по команді.

В результаті футболіст не підкорився вимозі клубу про ізоляцію, і зі стадіону відправився додому, а не в готель, де переночував, а на ранок вилетів в розташування збірної.

Відзначається, що за прикладом португальця пішли Пауло Дибала, який відбув у розпорядження збірної Аргентини, колумбієць Хуан Куадрадо, бразилець Данило, уругваєць Родріго Бентанкур і турок Меріх Демірал.

Крім того, знаходиться в готелі відмовився голкіпер Джанлуїджі Буффон, який поїхав додому.

Варто сказати, що за протоколом Італійської федерації футболу ізоляцію після контакту із зараженими можна припиняти після трьох негативних тестів, проте футболісти "Ювентуса" на той момент здали тільки два негативних тесту.

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