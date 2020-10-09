Визначилися всі фіналісти відбору Євро-2020

Напередодні відбулися півфінали плей-офф відбору чемпіонату Європи-2020, за результатами яких стали відомі чотири пари претендентів на додаткові, останні путівки до фінального турніру.
Шлях A. Угорщина - Ісландія (місце проведення матчу - Будапешт).
У півфіналі угорці обіграли болгар - 3:1, а острівна держава - румун - 2:1.
Шлях B. Північна Ірландія - Словаччина (Белфаст).
Північноірландці були сильнішими за збірну Боснії і Герцеговини - 1:1, по пенальті - 4:3. Словаки також в серії 11-метрових зломили опір ірландців - 0:0, по пенальті - 4:2.
Шлях C: Сербія - Шотландія (Белград).
Серби обіграли норвежців - 2:1, а британці - ізраїльтян - 0:0, по пенальті - 5:3.
Шлях D: Грузія - Північна Македонія (Тбілісі).
Грузини мінімально обіграли білорусів - 1:0, а северомакедонці - косовар - 2:1.
Відзначимо, що переможець цієї пари потрапить в групу до збірної України.
Всі вирішальні матчі пройдуть 12 листопада. Переможці отримають місце в фінальному турнірі, жеребкування якого раніше вже визначило склад груп.