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Визначилися всі фіналісти відбору Євро-2020

З 16 залишилося 8.

Визначилися всі фіналісти відбору Євро-2020
Фото: УЄФА

Напередодні відбулися півфінали плей-офф відбору чемпіонату Європи-2020, за результатами яких стали відомі чотири пари претендентів на додаткові, останні путівки до фінального турніру.

Шлях A. Угорщина - Ісландія (місце проведення матчу - Будапешт).

У півфіналі угорці обіграли болгар - 3:1, а острівна держава - румун - 2:1.

Шлях B. Північна Ірландія - Словаччина (Белфаст).

Північноірландці були сильнішими за збірну Боснії і Герцеговини - 1:1, по пенальті - 4:3. Словаки також в серії 11-метрових зломили опір ірландців - 0:0, по пенальті - 4:2.

Шлях C: Сербія - Шотландія (Белград).

Серби обіграли норвежців - 2:1, а британці - ізраїльтян - 0:0, по пенальті - 5:3.

Шлях D: Грузія - Північна Македонія (Тбілісі).

Грузини мінімально обіграли білорусів - 1:0, а северомакедонці - косовар - 2:1.

Відзначимо, що переможець цієї пари потрапить в групу до збірної України.

Всі вирішальні матчі пройдуть 12 листопада. Переможці отримають місце в фінальному турнірі, жеребкування якого раніше вже визначило склад груп.

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