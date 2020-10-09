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Африканська збірна перервала рекордну серію збірної Бельгії

Кот-д'Івуар примудрився зіграти з "червоними дияволами" внічию.

Африканська збірна перервала рекордну серію збірної Бельгії
Фото: EPA/UPG

Напередодні в товариському матчі збірні Бельгії та Кот-д'Івуару зіграли внічию - 1:1. Причому івуарійці пішли від поразки на 87-й хвилині з пенальті.

Таким чином, перервалася рекордна переможна серія збірної Бельгії, яка налічувала 12 матчів. Серія тягнулася з березня минулого року.

Останньої поразки підопічні Роберто Мартінеса зазнали від Швейцарії (2:5) в минулому розіграші Ліги націй в листопаді 2018-го.

У неділю, 11 жовтня, збірна Бельгії зіграє з Англією в Лізі націй. 14 жовтня - виїзний матч з Ісландією.

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